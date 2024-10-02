В Госдуму внесли проект о «студенческой семье»

Депутаты Госдумы захотели закрепить в российском законодательстве понятие «студенческая семья». Соответствующую информацию опубликовали на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Исходя из информации, указанной в документе, изменения предлагается внести в федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации», дополнив его описанием студенческих семей.

В случае принятия изменений, студенческой семьей будут считаться россияне, в возрасте до 35 лет, состоящие в браке, обучающиеся по очной и очно-заочной формам обучения и воспитывающие ребенка.

Авторы инициативы уверены, что дополнение федерального закона позволит формировать мероприятия по поддержке этой категории россиян.

До этого в Госдуме рассказали, что с 2025 года в России станут больше заботиться о студенческих семьях. Меры поддержки для этой категории граждан будут прописаны в национальном проекте «Семья».

Ранее сообщалось, что в российском регионе молодым семья выплатят 1 млн рублей студенческого маткапитала.