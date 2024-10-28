На кладбище в Новосибирской области неизвестные разгромили могилы бойцов СВО

В Новосибирской области полиция начала проверку после разгрома могил бойцов специальной военной операции (СВО) в селе Гусиный Брод. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Также видео с места инцидента опубликовала читательница «Вестей». Женщина рассказала, что люди пришли навестить родных и увидели спиленные кресты, вырванные и разбросанные флаги. Особенно досталось могилам бойцов СВО.

Родственники похороненных отметили, что это сделали именно люди, потому что на крестах есть следы от ножовки.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что на место погрома выезжали сотрудники местного отдела полиции.

До этого в Новосибирске школьницы устроили танцы на мемориале малолетним узникам фашизма, установленном на территории школы.

Ранее неизвестные осквернили памятник Победы в Великом Новгороде.