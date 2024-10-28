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Новосибирские школьницы станцевали на памятнике малолетним узникам фашизма

В Новосибирске нашли школьниц, устроивших танцы на памятнике узникам фашизма

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Global Look Press

В Новосибирске школьницы устроили танцы на мемориале малолетним узникам фашизма, установленном на территории школы. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в Новосибирске 25 октября, группу девочек, танцевавших на мемориале, заметила местная жительница. Женщина сделала им замечание, школьницы удивились, не понимая, что сделали что-то не так, и пообещали больше так не делать.

По словам женщины, девочки не осознавали значения мемориала. Сотрудники правоохранительных органов установили личности подростков, с ними провели профилактическую беседу.

До этого сообщалось, что в Смоленске подростки жгли палки в Вечном огне и подкуривали от него сигареты. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о вандализме. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением деталей и обстоятельств случившегося, причастные к совершению преступления устанавливаются.

Ранее неизвестные осквернили памятник Победы в Великом Новгороде.

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