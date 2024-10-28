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Появились подробности о заработке генерала Оглоблина, арестованного по делу о взятке

РИА Новости: генерал Оглоблин пять лет зарабатывал около 2 млн рублей ежегодно

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Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда

Арестованный по делу о взятке бывший начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин с 2015 по 2020 год зарабатывал около 2 млн рублей ежегодно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ дела.

Также стало известно, что в 2014 году Оглоблин владел земельным участком площадью 2,2 тыс. квадратным метров, но уже в 2015 году участок за ним не числился. В 2020 году у генерала в собственности была квартира нплощадью 59,6 кв. м, а другая — на 82,6 «квадрата» — значилась в пользовании.

Генерал-майора в 2022 году приговорили к 4,5 года колонии общего режима за хищение 1,6 млрд рублей на госконтрактах о закупке цифрового оборудования для армии. Оглоблин освободился летом 2024 года. Второй раз его арестовали в октябре 2024 года по обвинению в получении взятки в 10 млн рублей от Пермского телефонного завода «Телта».

По версии следствия, в 2016–2021 годах генерал-майор получил от представителей «Телты» взятку в размере более 10 млн рублей. Установлено, что Оглоблин «осуществлял общее покровительство» при исполнении многомиллионного государственного оборонного заказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны РФ. По ходатайству следствия 235-й гарнизонный военный суд заключил генерал-майора под стражу.

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