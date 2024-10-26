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Экс-замглавкома МВД обвинили по новой статье

РИА Новости: экс-замглавкома МВД Долгих обвинили в отмывании денежных средств

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Бывшему заместителю начальника управления строительства и расквартирования главкомата внутренних войск МВД России Игорю Долгих предъявили обвинение по новой уголовной статье. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Долгих обвиняют в отмывании денежных средств или иного имущества организованной группой в особо крупном размере.

Отмечается, что бывшего чиновника задержали 16 ноября 2022 года. В тот же день ему предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ. 2 апреля 2024 года Долгих предъявили обвинение по пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1, части 6 статьи 290 УК РФ.

До этого суд в Москве наложил арест на около 160 драгоценностей, которые были изъяты по уголовному делу в отношении бывшего замначальника управления строительства и расквартирования тыла главного командования внутренних войск МВД России Игоря Долгих.

Ранее суд конфисковал у экс-полковника МВД Игоря Долгих пять квартир в Москве.

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