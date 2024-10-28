Росгвардия объявила амнистию некоторым владельцам оружия в случае его сдачи для нужд СВО

Нарушителей правил регистрации охотничьего оружия могут освобождать от административной ответственности, если они сдадут его на нужды специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что амнистию могут получить те, кто несвоевременно обратился для регистрации или перерегистрации оружия, если обошлось без негативных последствий.

В ведомстве отметили, что возможность для граждан сдать собственное оружие в Росгвардию для его использования в СВО есть во вступивших в силу в августе этого года изменениях законодательства об оружии. Для удобства на главной странице официального сайта Росгвардии есть сервис для подачи в электронном виде уведомления о желании добровольно сдать оружие для нужд СВО.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров передал для нужд специальной военной операции Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» 100 автомобилей. Кадыров выразил уверенность, что техника проявит себя в зоне СВО с самой хорошей стороны и российские бойцы по достоинству ее оценят.

Ранее депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов передал видеооборудование, ноутбуки и планшеты для нужд СВО.