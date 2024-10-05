Кадыров передал новые автомобили для нужд СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал для нужд специальной военной операции Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» 100 автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы передаем первые 100 «джихад-машин» для нужд СВО», — сказал Кадыров.

По его словам, при разработке автомобилей учитывались как технические требования, так и пожелания участников СВО. Производство машин было налажено в самый короткий срок.

Кадыров выразил уверенность, что техника проявит себя в зоне СВО с самой хорошей стороны и российские бойцы по достоинству ее оценят.

Автомобили собраны в «Чеченавто» при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, они прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Это серийное производство, до конца года будет выпущено еще 386 единиц.

«Чеченавто» — российское автомобилестроительное предприятие. Находится в городе Аргун в Чечне. Предприятие создано в 1960 году, свой современный статус получило в 2008 году.

Ранее Кадыров отправил на СВО еще два Cybertruck.