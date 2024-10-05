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Кадыров передал новые автомобили для нужд СВО

Кадыров передал 100 «джихад-машин» для нужд СВО

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Chingis Kondarov/Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал для нужд специальной военной операции Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» 100 автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы передаем первые 100 «джихад-машин» для нужд СВО», — сказал Кадыров.

По его словам, при разработке автомобилей учитывались как технические требования, так и пожелания участников СВО. Производство машин было налажено в самый короткий срок.

Кадыров выразил уверенность, что техника проявит себя в зоне СВО с самой хорошей стороны и российские бойцы по достоинству ее оценят.

Автомобили собраны в «Чеченавто» при поддержке министерства промышленности и торговли РФ, они прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Это серийное производство, до конца года будет выпущено еще 386 единиц.

«Чеченавто» — российское автомобилестроительное предприятие. Находится в городе Аргун в Чечне. Предприятие создано в 1960 году, свой современный статус получило в 2008 году.

Ранее Кадыров отправил на СВО еще два Cybertruck.

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