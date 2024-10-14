Депутат Романов передал бойцам ВДВ технику для нужд СВО

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Михаил Романов передал видеооборудование, ноутбуки и планшеты для нужд специальной военной операции (СВО) на площадке Санкт-Петербургского регионального отделения «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Отмечается, что с просьбой об оказании гуманитарной помощи к депутату обратилось командование Воздушно-десантных-войск России. Техника будет использована для приема информации с коптеров и планирования военных действий. Помощь в ее покупке Романову оказали петербургские предприниматели.

«Очень важно, что мы оказываем конкретную адресную помощь фронту. Отмечу, что петербуржцы не только с охотой откликаются на просьбы военных, но и сами предлагают помощь, просят сориентировать, в чем нуждается передовая СВО, как поддержать наших бойцов» – подчеркнул парламентарий.

По его словам, сейчас очень важно укреплять эту коммуникацию и совершенствовать координацию поставок гуманитарной помощи.

«Необходимо, чтобы ее поток не иссякал, чтобы каждый груз поступал по адресу и эффективно служил нуждам СВО, работал для приближения победы», — добавил Романов.

Кроме того, учащиеся петербургских школ написали бойцам на передовой письма с добрыми словами и пожеланиями, поднимающими их боевой дух. Как уточнили в пресс-службе депутата, получать гуманитарный груз лично приехали представители боевых частей ВДВ.

«Вклад в грядущую победу каждого бойца – бесценен и заслуживает самого низкого поклона. Желаю терпения, сил и успехов в вашей ответственной службе! Пусть каждый день приближает нашу будущую великую победу! Добра и благополучия вашим семьям», – обратился к военнослужащим Романов.