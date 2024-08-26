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В аэропорту в Екатеринбурге сработал сигнал тревоги

В аэропорту Кольцово сработала сигнализация

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Павел Лисицын/РИА Новости

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово ночью 26 августа зазвучала тревога. Об этом сообщила читательница портала Ura.ru.

По ее словам, сигнал тревоги работал в течение 15-20 минут. По громкой связи пассажирам объявили о задымлении и попросили их покинуть здание аэропорта. Однако к людям никто из персонала не вышел. Поэтому находившиеся в аэропорту не понимали, что необходимо делать и куда нужно эвакуироваться.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге семья с десятимесячным младенцем не смогла улететь в Москву, так как их не пустили в самолет. Инцидент произошел 23 августа в аэропорту Кольцово.

6 августа в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге произошла давка, но сотрудники быстро справились с ситуацией.

В июле в Екатеринбурге приземлился самолет с отказавшим двигателем. Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Антальи в Екатеринбург.

Ранее сообщалось, что на Урале хозяева кошки бросили питомицу в аэропорту и улетели без нее.

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