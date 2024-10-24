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В Турции подняли уровень угрозы во всех аэропортах из-за возможных терактов

В аэропортах Турции установили оранжевый уровень угрозы из-за возможных терактов

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Lefteris Pitarakis/AP

Власти Турции подняли уровень угрозы до оранжевого во всех аэропортах страны из-за возможных терактов. Об этом сообщает газета Hürriyet.

В соответствии с принятым решением были усилены меры на входах и выходах из аэропортов Сабиха Гёкчен и Стамбульского аэропорта.

«Транспортные средства, въезжающие и выезжающие из аэропортов, подвергаются тщательному досмотру, а у пассажиров проверяются документы», — говорится в сообщении.

Вечером 23 октября на одно из крупнейших оборонных предприятий Турции напали террористы. Вооруженные автоматами, пистолетами и гранатами, они смогли прорваться мимо охраны и захватить заложников. Двух злоумышленников в итоге ликвидировали. Власти Турции запретили освещать атаку в СМИ и временно отключили соцсети. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Турции эвакуировали почти 400 пассажиров парома из-за сообщения о бомбе.

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