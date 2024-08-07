Зеленский продлил действие военного положения на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения в стране еще на 90 дней — до 9 ноября. Об этом сообщает украинское издание «Украинская правда».

Последний раз глава государства подписывал законы о продлении срока действия военного положения в Украине, а также продление срока проведения всеобщей мобилизации в мае, — до 11 августа.

Согласно установленной процедуре, перед тем, как президент подписал соответствующие законы, Верховная рада поддержала продление действия военного положения на 90 дней, — с 12 августа по 09 ноября.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Обновление своих военно-учетных данных для граждан Украины обязательно, но из-за нежелания быть мобилизованным многие этого не делают.

Ранее на Украине пожаловались на масштабное дезертирство в рядах ВСУ.