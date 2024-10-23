В Петербурге пьяный молодой человек открыл стрельбу по знакомому около метро

Жителя Петербурга задержали за стрельбу около метро. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел недалеко от станции «Василеостровская». По словам собеседника, между тремя молодыми людьми произошел конфликт. Один из участников угрожал другому, после чего выстрелил сначала в воздух, затем – в сторону ног оппонента.

Россиянина оперативно задержали.

«Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», – рассказал собеседник.

Как сообщает «Фонтанка», в конфликте участвовали молодые люди 19, 21 и 30 лет. Самый младший, по данным источника, открыл стрельбу из пневматического пистолета.

Правоохранители задержали всех троих. Это произошло после того, как местные жители написали заявление в полицию и рассказали обо всем, что они видели около станции метро.

Что именно стало причиной конфликта, не сообщается. Известно, что в компании было пять молодых людей, они находились в состоянии алкогольного опьянения.

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