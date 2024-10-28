В Краснодаре водитель мопеда залил соседа перцовкой и выстрелил в него из пистолета

В Краснодаре между мужчинами произошел конфликт из-за замечания, **сообщили** в полиции города.

Инцидент, попавший на видео, произошел 27 октября на территории ЖК «Любимый дом» на Тополиной улице. Утром в воскресенье двое мужчин, предположительно, соседей, поссорились у входа в подъезд, после короткой словесной перепалки водитель мопеда завез транспорт внутрь, а затем распылил в лицо оппоненту перцовый газ. Вскоре он вернулся и дважды выстрелил в пострадавшего из предмета, похожего на травматический пистолет.

Прохожий, заметивший кровь у жертвы, не стал останавливаться, чтобы помочь. В итоге мужчину все же госпитализировали, но затем отпустили на амбулаторное лечение. Сейчас жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Точная причина конфликта неизвестна, однако жильцы дома считают, что мужчина в куртке сделал человеку с мопедом замечание, что вывело последнего из себя. Личность стрелка устанавливается, ведется проверка.

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