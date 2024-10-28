Стало известно о десятках тысяч смертей из-за газовых плит в Европе

Газовые плиты, которыми пользуется около трети домохозяйств в Европе, приводят к преждевременной смерти в странах ЕС и Великобритании 40 тысяч человек ежегодно из-за выделения опасных веществ. Об этом пишет Bloomberg.

Ученые из испанского Университета Жауме I отметили, что при готовке на газовой плите выделяется диоксид азота и твердые частицы, которые вызывают респираторные заболевания и приводят к преждевременной смерти.

«С точки зрения общественного здравоохранения газовые плиты токсичны», — рассказала автор исследования Хуана Мария Дельгадо-Саборит.

По ее словам, проблема ранней смертности из-за газовых плит «гораздо хуже, чем мы думали».

26 октября главный инженер Средневолжской газовой компании Денис Волков рассказал «Газете.Ru» об основных составляющих безопасного использования газа внутри жилого дома или квартиры.

Ранее россиянам после взрыва газового баллона в Москве рассказали, можно ли хранить его дома.