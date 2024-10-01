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Россиянам после взрыва газового баллона в Москве рассказали, можно ли хранить его дома

Специалист Федорук: хранение газовых баллонов дома не запрещено

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В России нет прямого запрета на хранение газовых баллонов в квартире. Об этом Pravda.Ru рассказал ведущий эксперт по жилищному праву и ЖКХ Общероссийского движения «За права человека» Виктор Федорук, комментируя пожар в ЖК «Селигер Сити» в Москве из-за взрыва такого баллона.

Он отметил, что граждане могут использовать баллоны с пропаном в домах, которые оборудованы газовыми плитами, но не подключены к газопроводу.

«Такого запрета в Жилищном кодексе нет, но если включить мозги, что в многоквартирном доме с баллонами — это чревато последствиями. И не видел никогда документов, чтобы это разрешалось. Но есть правила пожарной безопасности, утвержденные правительством Российской Федерации, где запрещается в домах на балконах хранить канистры с бензином, с другими легковоспламеняющимися жидкостями», — подчеркнул эксперт.

Чтобы не допустить трагедии, Федорук порекомендовал соблюдать предусмотрительность и осторожно обращаться с баллонами.

Пожар в ЖК бизнес-класса «Селигер Сити», который находится в районе Западное Дегунино на севере Москвы, произошел накануне. Огонь охватил квартиры с пятого по восьмой этаж. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 4:25 мск. По данным МЧС, причиной возгорания был взрыв газовых баллонов. По предварительным данным, они использовались для монтажа натяжного потолка в квартире. После пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее депутат Госдумы рассказал о недопустимом ремонте в квартирах.

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