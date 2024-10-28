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Кот зажег плиту и устроил пожар в подмосковной квартире

В Подмосковье кот зажег плиту и устроил пожар в квартире

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Shutterstock/Naviya

В Подмосковье из-за домашнего кота произошел пожар в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Мослента».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Мытищи. Кот, который проживает со своей хозяйкой на улице Полковника Романова в ЖК «Датский квартал», случайно зажег плиту в темное время суток. На ней стояла кастрюля, которая вскоре загорелась. Огонь начал распространяться по кухне.

Хозяйка вместе с питомцем не получили травм, они успели спастись из горящей квартиры. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

До этого в Ленобласти пауэрбанк, который десятилетний мальчик оставил на зарядке под подушкой на кровати, стал причиной пожара. В какой-то момент портативный аккумулятор вспыхнул и пламя охватило десять квадратных метров. В этот момент квартира была пуста, никто не пострадал.

Ранее удалось потушить крышу жилой многоэтажки на юго-западе Москвы.

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