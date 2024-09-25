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Семья осталась без дома из-за аккумулятора, который взорвался и устроил пожар

WOB: дом семьи из Малайзии сгорел по вине взорвавшегося аккумулятора

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amadzahry/TikTok

В Малайзии семья осталась без дома из-за аккумулятора, который взорвался и устроил пожар, пишет World of Buzz.

Как пишут СМИ, инцидент произошел ночью, когда аккумулятор, который не использовался и не проявлял признаков неисправности, внезапно взорвался, что привело к возгоранию занавесок в комнате. Амад — хозяин дома — и его семья успели эвакуироваться до прибытия пожарных, не пострадав в результате происшествия.

Однако пожар уничтожил не только сам дом, но и все электронные устройства Амада, включая оборудование для записи контента для соцсетей. Мужчина поделился своими переживаниями с подписчиками, отметив, что его дом превратился в «обломки».

«Мне удалось взять с собой только смартфон, когда я убегал. Я вызвал пожарных, к счастью, обошлось без пострадавших», — добавил мужчина.

Ранее специалисты назвали самый пожароопасный способ зарядки смартфона.

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