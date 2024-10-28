Мошенник бросил нож в россиянок, которых ему не удалось обмануть

В Нижневартовске мошенник пытался обмануть двух девушек и бросил в них нож после неудачи. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

По информации Telegram-канала, незнакомец подошел к двум девушкам и попросил их отсканировать QR-код. Он сообщил, что их якобы ждет подарок. Россиянки заподозрили неладное, но одна из них все же перешла по ссылке, чтобы убедиться, что это обман. Неизвестный настойчиво уговаривал их зарегистрироваться, после чего горожанки, скорее всего, потеряли бы деньги.

Девушки рассказали, что они не первые, к кому подходил аферист. Они не последовали его инструкциям, и мужчина начал проявлять агрессию. Агентство Ura.ru сообщает, что незнакомец бросил в них складной нож. Удалось ли мошеннику попасть в цель и получил ли кто-то из горожанок травмы, неизвестно.

Ранее мошенникам, обманувшим шестерых пенсионеров, дали 15 лет колонии на двоих.