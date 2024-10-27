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Мошенникам, обманувшим шестерых пенсионеров, дали 15 лет колонии на двоих

В Челябинске осудили мошенников, успевших обмануть шестерых пенсионеров

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Shutterstock

В Челябинске осудили двух мошенников, которых обвиняли в шести преступлениях. Об этом сообщается на сайте УМВД по области.

Как минимум шестеро пенсионеров пострадали от действий мошенников, которые звонили им и представлялись их близкими родственниками. Аферисты убеждали пожилых людей, что стали виновниками ДТП и теперь им нужно возместить ущерб пострадавшей стороне. Пенсионеры верили злоумышленникам и передавали сбережения. Известно, что посредник часть из денег оставлял себе, а оставшиеся переводил на счета банковских карт членов преступной группы.

Подозреваемых задержали, ими оказались ранее судимый 25-летний житель Челябинска, он выполнял роль курьера, и 29-летний челябинец. Его роль заключалась в вовлечении в преступный бизнес других людей, уточнили в пресс-службе. В итоге суд назначил виновникам наказание в виде лишения свободы на срок 8 и 7,5 года.

Ранее барнаулец знал схему мошенников, но все равно отдал им 140 млн рублей.

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