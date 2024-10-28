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Baza: ВСУ атаковали спиртзавод в Воронежской области

Baza: в Воронежской области дроны атаковали спиртзавод в Новохоперском районе

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Inna Varenytsia/Reuters

В Воронежской области целью атаки беспилотников был спиртзавод в Новохоперском районе. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

К посту прикреплены видео местных жителей, на которых видно, что загоревшееся здание расположено рядом с жилыми домами.

Воронежский губернатор Александр Гусев около 23:30 написал, что в результате падения беспилотного летательного аппарата получила повреждения пристройка на территории промышленного предприятия. Он рассказал, что в общей сложности на территории региона выявили и подавили около 10 дронов с помощью средств радиоэлектронной борьбы и сил противовоздушной обороны.

«По предварительным данным, пожар затронул здание и одну емкость. Также к настоящему моменту предварительно известно о повреждении двух жилых домов и одной хозпостройки», — сообщил Гусев.

Он добавил, что при падении БПЛА на промышленном предприятии легкие ранения получил один человек. Чиновник отметил, что опасность атаки дронов в области продолжает действовать.

Ранее в Госдуме назвали условие прекращения атак беспилотников ВСУ на Россию.

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