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Названы регионы, где начало ноября будет аномально теплым

Вильфанд: температура выше нормы прогнозируется на Урале и в Сибири до 5 ноября

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Мария Девахина/РИА Новости

Температура воздуха выше нормы с 28 октября по 5 ноября ожидается в регионах Урала и Сибири. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам температура будет на 4-6°C выше нормы. Нехарактерное для ноября тепло будет господствовать 9 дней в Архангельской области, на Урале и в Красноярском крае.

Вильфанд уточнил, что на северо-востоке даже сойдет снежный покров.

Синоптик обратил внимание, что температурные показатели ниже нормы будут наблюдаться в Якутии. Он также подчеркнул, что в Республике Тыва и в Кызыле температура в субботу, 26 октября, повторила прошлый рекордный показатель и составила плюс 10,5 градуса.

«Для континентальных районов азиатской части России — это редкий случай», — резюмировал руководитель Гидрометцентра России.

До этого стало известно, что мокрый снег и сильный ветер ожидаются на этой неделе в четырех регионах России. Вильфанд рассказал, что речь идет о Камчатке, Красноярском крае, Архангельской области и Ненецком автономном округе.

Ранее назвали даты начала на Русской равнине «автомобильной» зимы — со снегопадом и метелью.

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