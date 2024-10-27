Названа дата начала «автомобильной» зимы в Центральной России

Погода в конце октября–начале ноября на Русской равнине начнется «автомобильная» зима — со снегопадом и метелью. Об этом заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Октябрь закончится на минорной ноте, и начнется мерзкая осенняя погода, именуемая как заключительный этап осени «предзимье», — отметил он.

Синоптик уточнил, что в четверг на регион обрушатся мощные осадки: сильные дожди с мокрым снегом. Видимость на дорогах ухудшится до 2-4 км. По его словам, на каждый квадратный метр земли придется минимум по 9-11 литров воды.

В ночь на 1 ноября похолодает до 0...--2 °C. Днем, наоборот, температура повысится до +4...+6 градусов, и выпавший снег растает.

23 октября стало известно, что в столичном регионе климатическая зима не наступит в обычные даты — 13 ноября. Тишковец предупредил, что в этом году она сдвинется на более позднее время — примерно на 20 дней вперед, что соответствует глобальному изменению климата.

Ранее дачникам рассказали, как подготовить огород к зиме.