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Доктор Мясников рассказал, почему сало необходимо включать в рацион

Врач Мясников: сало содержит незаменимые аминокислоты

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Depositphotos

Сало необходимо включать в рацион, поскольку оно содержит незаменимые аминокислоты. Об этом сообщил врач и ведущий Александр Мясников в эфире телепрограммы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой размещен на платформе «Смотрим».

«Сало, между прочим, тоже содержит незаменимые аминокислоты — без него тоже нельзя», — подчеркнул он.

Кроме того, в рацион нужно включать орехи, чеснок, растительное масло, фрукты и овощи, так как они понижают уровень холестерина, добавил врач.

В августе Мясников заявил, что неправильное питание наносит здоровью даже больший вред, чем курение или употребление спиртного. Среди наиболее опасных продуктов он назвал колбасные изделия. По словам доктора, сосиски, сардельки и колбасы с 2015 года внесены в список канцерогенов, и даже в самых дорогих колбасных изделиях много сахара, трансжиров, сои, генно-модифицированных продуктов. Частое их употребление и в целом неправильное питание — это причина развития массы опасных заболеваний, подчеркнул он.

Ранее доктор Мясников пожаловался на хейтеров и удалил Telegram-канал.

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