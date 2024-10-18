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Доктор Мясников пожаловался на хейтеров и удалил Telegram-канал

Врач Мясников пожаловался на неуважительные комментарии и удалил Telegram-канал

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Врач общей практики и ведущий программы «О самом главном» на канале «Россия 1» Александр Мясников пожаловался на неуважительные комментарии и удалил свой Telegram-канал «Вопросы доктору». Об этом он написал в своем основном Telegram-канале.

Мясников создал новый канал 14 октября, чтобы отвечать на вопросы аудитории о здоровье. Тогда врач предупредил, что все комментарии он будет давать исходя из актуальности вопроса, его остроты и наличия свободного времени.

По словам телеведущего, после просмотра поступивших сообщений он заметил, что 70% комментариев были неуважительны к нему.

«То коротко отвечаю, то админа им подавай, то еще что. Удаляю канал и закрываю тему. Мне что: больше всех надо?!» — написал Мясников.

В июле Telegram-канал «Лобушкин молнит» сообщил, что предприниматель Павел Дуров удалил персональный аккаунт в мессенджере. Пользователи сети также заметили, что основателя платформы нельзя было найти по его прежним никнеймам, которые он покупал за деньги.

Ранее доктор Мясников рассказал, к чему приведет пропажа антибиотиков из России.

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