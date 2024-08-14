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Доктор Мясников рассказал, что намного опаснее сигарет и спиртного

Доктор Мясников: неправильное питание намного опаснее алкоголя и курения

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«Россия 1»

Неправильное питание наносит здоровью даже больший вред, чем курение или употребление спиртного, считает заслуженный врач России Александр Мясников. Среди наиболее опасных продуктов он в беседе с Общественной Службой Новостей назвал колбасные изделия.

Многие серьезные заболевания связаны с пищевой промышленностью – причем не только в России, но и во всем мире. Производители стремятся сделать продукты вкуснее, а это зависит от количества сахара, соли и мясного клея, пояснил врач. Что касается сосисок, сарделек и колбасы, то эти продукты с 2015 года внесены в список канцерогенов, напомнил он.

«Если есть колбасу раз в месяц, ничего не изменится, но употреблять ее ежедневно просто недопустимо», — подчеркнул Мясников.

По словам доктора, даже в самых дорогих колбасных изделиях много сахара, трансжиров, сои, генно-модифицированных продуктов. Частое их употребление и в целом неправильное питание – это причина развития массы опасных заболеваний, подчеркнул он.

«[Образ питания] ведет нас к онкологии, ожирению, диабету, и с этим надо что-то делать. Это наиболее страшный риск для здоровья, чем алкоголь и курение», — заключил Мясников.

До этого врачи предупредили, что большинство алиментарно-зависимых заболеваний развиваются у предрасположенных людей из-за неправильного питания. К таким болезням относятся сахарный диабет 2 типа, ожирение, большинство недугов сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, аллергические и даже некоторые онкологические болезни.

Ранее Мясников заявил, что витамины повышают смертность среди здоровых людей.

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