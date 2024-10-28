Жителей двух округов Москвы предупредили о тумане

Жителей Троицкого и Новомосковского административных округов предупредили о тумане до утра понедельника, 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

«С 23:00 27 октября до 10:00 28 октября местами в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы ожидается туман», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по прогнозу ожидается ухудшение видимости до 200–700 метров. Водителям рекомендовали в сложных погодных условиях строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Накануне стало известно, что в конце октября — начале ноября на Русской равнине начнется «автомобильная» зима — со снегопадом и метелью.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал регионы РФ, где на этой неделе прогнозируется мокрый снег.

Ранее дачникам рассказали, как подготовить огород к зиме.