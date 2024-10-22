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Дачникам рассказали, как подготовить огород к зиме

Агроном Ганичкина: перед зимой почву в огороде следует обработать удобрениями

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина в эфире «Радио 1» рассказала, как подготовить огород к зиме, чтобы следующий урожай был качественным и здоровым.

В первую очередь, по ее словам, важно обработать почву удобрениями. Мокрую подкормку делать уже поздно, поэтому лучше обойтись сухой. Питательные вещества следует разбросать около деревьев и ягодных кустарников, а затем полить.

Кроме того, необходимо привести в порядок теплицы, продолжила эксперт. Поверхности стоит помыть, продезинфицировать, уничтожить паутинного клеща, убрать всю ботву.

В конце октября — начале ноября специалист посоветовала посеять морковь, свеклу и зелень (петрушку, сельдерей, укроп).

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого рассказала, что осенью в квартире можно вырастить зелень, например салат, шпинат, рукколу или укроп. Кроме того, по ее словам, дома можно сажать специальные сорта томатов, перцев и огурцов, которые предназначены для комнатного выращивания.

Ранее селекционер объяснил, как ухаживать за чесноком в огороде.

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