Осужденный в России американский солдат Блэк заявил, что не будет просить о помиловании

Осужденный во Владивостоке американский солдат Гордон Блэк заявил, что не собирается просить о помиловании, поскольку должен подчиняться законам России. Об этом пишет РИА Новости.

«Нет, я не собираюсь просить об освобождении <…> И я должен подчиняться вашим законам», — отметил он в беседе с изданием.

Старший сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее и в апреле 2024 года возвращался домой в форт Кавазос в Техасе, но по пути заехал во Владивосток к своей девушке Александре Ващук. По данным телеканала NBC News, военный приехал в Россию без разрешения начальства. Согласно материалам обвинения, Блэк украл у девушки 10 тыс. руб. При этом защита Блэка отмечает, что у него не было необходимости совершать кражу, поскольку его зарплата составляла $7 тыс. (порядка 600 тыс. рублей).

Блэк не признавал вину в том, что он угрожал лишить свою девушку жизни, вину в краже солдат признал частично.

Первомайский районный суд 19 июня приговорил Блэка к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы.

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