В Китае девушка прекратила есть, пить и двигаться после выговора на работе

В Китае 20-летняя молодая женщина прекратила есть, пить и двигаться, после того как на работе ее отчитал начальник. Об этом пишет The South China Morning Post (SCMP).

Согласно публикации, инцидент произошел около месяца назад в провинции Хэнань в центральной части КНР. Ее состояние напоминает кататонический ступор, который характеризуется обездвиженностью, повышением мышечного тонуса и отказом разговаривать при сохранной речевой способности.

SCMP сообщает, что после выговора состояние девушки стало ухудшаться: ее голова зависала в воздухе, если члены семьи убирали из-под нее подушку, и родственникам приходилось напоминать китаянке о необходимости воспользоваться туалетом. Врач объяснил, что «одервенение» женщины и кататонический ступор — это симптом депрессии.

В сентябре женщина из Китая рассказала, что ее уволили с работы, потому что она отказалась покупать завтрак своей начальнице. Руководитель требовала от нее каждый день приносить горячий кофе и куриные яйца и просила ставить на стол бутылку со свежей водой. Когда китаянка попыталась обсудить эти необоснованные требования в рабочем чате, она получила строгий выговор, а после этого отдел кадров принял решение об ее увольнении без выплаты какой-либо компенсации.

Ранее выяснилось, что молчание на работе может привести к катастрофе.