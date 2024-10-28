Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае девушка прекратила есть, пить и двигаться после выговора на работе

SCMP: 20-летняя китаянка впала в кататонический ступор после выговора от начальника

close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В Китае 20-летняя молодая женщина прекратила есть, пить и двигаться, после того как на работе ее отчитал начальник. Об этом пишет The South China Morning Post (SCMP).

Согласно публикации, инцидент произошел около месяца назад в провинции Хэнань в центральной части КНР. Ее состояние напоминает кататонический ступор, который характеризуется обездвиженностью, повышением мышечного тонуса и отказом разговаривать при сохранной речевой способности.

SCMP сообщает, что после выговора состояние девушки стало ухудшаться: ее голова зависала в воздухе, если члены семьи убирали из-под нее подушку, и родственникам приходилось напоминать китаянке о необходимости воспользоваться туалетом. Врач объяснил, что «одервенение» женщины и кататонический ступор — это симптом депрессии.

В сентябре женщина из Китая рассказала, что ее уволили с работы, потому что она отказалась покупать завтрак своей начальнице. Руководитель требовала от нее каждый день приносить горячий кофе и куриные яйца и просила ставить на стол бутылку со свежей водой. Когда китаянка попыталась обсудить эти необоснованные требования в рабочем чате, она получила строгий выговор, а после этого отдел кадров принял решение об ее увольнении без выплаты какой-либо компенсации.

Ранее выяснилось, что молчание на работе может привести к катастрофе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами