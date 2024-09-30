Китаянку уволили с работы за отказ покупать завтрак начальнице

Женщина из Китая рассказала, что ее уволили с работы, потому что она отказалась покупать завтрак своей начальнице, пишет South China Morning Post.

Женщина, недавно устроившаяся на работу в образовательное учреждение в Шанхае, была уволена после того, как отказалась покупать завтрак для своей начальницы. Бывшая сотрудница рассказала, что руководитель требовала от нее каждый день приносить горячий кофе и куриные яйца. Также она просила ставить на стол бутылку со свежей водой.

Когда китаянка попыталась обсудить эти необоснованные требования в рабочем чате, она получила строгий выговор, а после этого отдел кадров принял решение об ее увольнении без выплаты какой-либо компенсации.

Инцидент вызвал резонанс в социальных сетях Китая. Позже в компании сообщили, что они восстановили женщину в должности, а ее непосредственный руководитель была уволена.

Ранее компания в Китае придумала способ, как избавиться от сотрудников и не платить им деньги.