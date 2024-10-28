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Один человек пострадал при падении дрона на спиртзавод под Воронежем

Воронежский губернатор Гусев: один человек ранен при падении БПЛА на предприятие

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Телеграм-канал «МЧС России»

Один человек пострадал при падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на промпредприятии в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Один человек пострадал при падении БПЛА и последующем возгорании на промышленном предприятии», — написал губернатор Воронежской области.

По его словам, местный житель получил легкие ранения, сейчас он находится под наблюдением врачей. Гусев обратил внимание, что, по предварительным данным, пожар затронул здание и одну емкость.

В ночь на понедельник, 28 октября, в Воронежской области целью атаки украинских беспилотников стал спиртзавод в Новохоперском районе. Воронежский губернатор Александр Гусев около 23:30 написал, что в результате падения беспилотного летательного аппарата получила повреждения пристройка на территории промышленного предприятия.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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