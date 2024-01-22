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Ученые выяснили, почему собаки виляют хвостом

«Москва 24»: собаки могут вилять хвостом из-за напряжения

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Depositphotos

Собаки могут вилять хвостом не только тогда, когда испытывают положительные эмоции. Об этом «Москве 24» сообщил научный обозреватель Николай Гринько со ссылкой на данные коллектива исследователей, состоящего из Сильвии Леонетти из Туринского университета, Тейлора Херша из Университета штата Орегон и Андреа Равиньяни из Римского университета Сапиенца.

Ученые выяснили, что у виляния хвостом есть вариации — собаки могут сдвигать его вправо и влево. При этом первая вариация указывает на положительные эмоции у животного, вторая — может говорить о напряжении или непривычной обстановке.

«Экспертами была собрана обширная база знаний, относящихся к собачьим хвостам. Например, оказалось, что виляние используется как сигнал «дай» по отношению к еде или игрушкам. Псы часто виляют хвостами при общении со знакомыми и незнакомыми людьми, но больше всего виляют в присутствии своих хозяев. Машут они хвостами и в ответ на несоциальные стимулы, иногда довольно забавные: лакомство, ласка, вентиляторы, пластиковые пакеты — при этом очевидно, что животное испытывает положительные эмоции или сильное возбуждение, но не страх или стресс», — отметил Гринько.

Ученые из университета Висконсин–Мэдисон до этого установили, что собаки больше всего увлекаются просмотром видеороликов с участием других животных, особенно с собаками. Оценка того, как собака реагирует на видео, может помочь оценить зрение животных.

Ранее собаководам объяснили, зачем питомцу свое место в доме.

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