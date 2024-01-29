Размер текста
А
А
А

Названа порода собак, представителям которой больше всего нравится смотреть телевизор

American Kennel Club: лабрадоры оказались заядлыми любителями ТВ

close
100%
Depositphotos

Ученые из Висконсинского университета в США обнаружили, что подавляющее большинство домашних собак (владельцы которых приняли участие в исследовании) проявляет интерес к просмотру ТВ. Самыми заядлыми любителями телевизионного контента оказались породистые собаки, такие как лабрадоры. Об этом сообщает American Kennel Club (Американский клуб собаководства).

В исследовании приняли участие более тысячи владельцев собак. Они предоставили организаторам информацию о том, как часто животные смотрят телевизор, какой контент привлекает их внимание, а также указали, к каким породам относятся питомцы.

Результаты показали, что 86% владельцев собак заявили об интересе питомцев к просмотру ТВ. Большинство собак (72%) смотрели в экраны не реже одного раза в день, при этом средняя продолжительность сеанса не превышала 20 минут. Однако некоторые владельцы сказали, что их питомцы склонны не отрываться от просмотра, активно вникая в содержание контента и реагируя на сюжет.

Спокойное наблюдение за происходящим на экране было самым распространенным поведением, наблюдаемым у собак (54%), в то время как 19% лаяли, выли, скулили или рычали. Также отмечается, что породистые собаки, особенно лабрадоры, были самыми заядлыми зрителями.

В число наиболее «популярных» передач вошли программы о собаках, других животных и природе. Также многие питомцы демонстрировали заинтересованность в просмотре мультфильмов. Звуки знакомой песни или голоса также оказались способны привлечь собак к экранам. Трансляции соревнований по зимним видам спорта и фигурному катанию были одними из наименее просматриваемых.

Ранее ученые выяснили, почему собаки виляют хвостом.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами