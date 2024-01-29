Названа порода собак, представителям которой больше всего нравится смотреть телевизор

Ученые из Висконсинского университета в США обнаружили, что подавляющее большинство домашних собак (владельцы которых приняли участие в исследовании) проявляет интерес к просмотру ТВ. Самыми заядлыми любителями телевизионного контента оказались породистые собаки, такие как лабрадоры. Об этом сообщает American Kennel Club (Американский клуб собаководства).

В исследовании приняли участие более тысячи владельцев собак. Они предоставили организаторам информацию о том, как часто животные смотрят телевизор, какой контент привлекает их внимание, а также указали, к каким породам относятся питомцы.

Результаты показали, что 86% владельцев собак заявили об интересе питомцев к просмотру ТВ. Большинство собак (72%) смотрели в экраны не реже одного раза в день, при этом средняя продолжительность сеанса не превышала 20 минут. Однако некоторые владельцы сказали, что их питомцы склонны не отрываться от просмотра, активно вникая в содержание контента и реагируя на сюжет.

Спокойное наблюдение за происходящим на экране было самым распространенным поведением, наблюдаемым у собак (54%), в то время как 19% лаяли, выли, скулили или рычали. Также отмечается, что породистые собаки, особенно лабрадоры, были самыми заядлыми зрителями.

В число наиболее «популярных» передач вошли программы о собаках, других животных и природе. Также многие питомцы демонстрировали заинтересованность в просмотре мультфильмов. Звуки знакомой песни или голоса также оказались способны привлечь собак к экранам. Трансляции соревнований по зимним видам спорта и фигурному катанию были одними из наименее просматриваемых.

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