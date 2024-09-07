Шольц призвал украинцев в Германии скорее найти работу

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал беженцев с Украины как можно скорее найти работу. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, благодаря мерам правительства ФРГ число трудоустроенных украинцев выросло более чем на 200 тысяч.

«Поэтому я хочу, чтобы работали», — заявил канцлер.

Он назвал приемлемой ситуацию, когда гражданам Украины сначала пришлось бы пойти на частичную занятость или понижение квалификации. Шольц призвал снизить бюрократические барьеры для приема на работу иностранцев. В качестве примера он привел тот факт, что из 2 тыс. украинских врачей, которые хотели практиковать в Германии, только 120 получили разрешение.

Сейчас украинцы в ФРГ получают гражданское пособие (Bürgergeld), которое раньше полагалось только резидентам, которые оказались в сложном финансовом положении. Они имеют право посещать языковые курсы, пользоваться консультационными услугами центров занятости, имеют доступ ко всем медицинским услугам. Пособие начисляются до тех пор, пока соискатель, не найдет работу.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Западу нужно перестать тратить деньги на украинских беженцев, а также призвал вернуть их домой.

Ранее в Польше сообщили, что многие украинцы незаконно получали выплаты.