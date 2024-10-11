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Мэр немецкого города отказался принимать новых беженцев с Украины

Мэр города Бад-Грисбах потребовал больше не принимать беженцев с Украины

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Michael Kuenne/Global Look Press

Мэр курортного города Бад-Грисбах в Германии Юрген Фундке отдал распоряжение больше не регистрировать беженцев с Украины. Об этом сообщает издание Bild.

С начала сентября около 100 беженцев с Украины были размещены в бывшем отеле Columbia, позже еще 30 беженцев попросили о регистрации в городе.

Фундке заявил, что город более не будет принимать беженцев, поскольку местные детсады и школы уже переполнены. Мэр Бад-Грисбаха полагает, что распределение беженцев должно быть более справедливым.

В свою очередь глава комитета бундестага (парламента ФРГ) по европейским делам Антон Хофрайтер отметил, что в случае прекращения поддержки Украины стоит ожидать массового притока беженцев из республики.

Недавно глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в странах Европейского союза к беженцам с Украины относятся как к мусору, от которого хотят поскорее избавиться.

Ранее Норвегия изменила правила для беженцев с Украины.

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