Умер один из пострадавших при ДТП в Тель-Авиве, где грузовик протаранил остановку

В результате наезда грузовика на остановку в Тель-Авиве один человек скончался, пишет The Jerusalem Post.

По данным национальной службы скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом», 72-летний мужчина умер после произошедшего от полученных ранений.

27 августа грузовик врезался в остановку на перекрестке Глилот в пригороде Тель-Авива. При этом пострадали более 30 человек. Среди них много пенсионеров, которые были участниками туристической группы и вышли из находившегося недалеко от остановки музея. Полиция рассматривает версию о теракте. Преступника ликвидировали на месте, когда он достал нож и попытался атаковать находившихся рядом людей. ЧП произошло в районе, где находится штаб-квартира «Моссада», а также несколько разведывательных подразделений Армии обороны Израиля, в том числе известная группа радиотехнической разведки Подразделение 8200.

Ранее СМИ узнали о планах ХАМАС возобновить теракты со смертниками.