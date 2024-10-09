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СМИ узнали о планах ХАМАС возобновить теракты со смертниками

WSJ: ХАМАС планирует снова начать устраивать теракты со смертниками

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Majdi Mohammed/AP

Движение ХАМАС планирует снова начать устраивать теракты со смертниками-подрывниками. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.

«Он [глава политбюро ХАМАС Яхъя Синвар] отправил высокопоставленным бойцам указание — пришло время возродить теракты со смертниками», — сообщает издание со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что именно Синвар был идеологом атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года в ходе операции «Наводнение Аль-Акса».

В августе новым главой политбюро ХАМАС был избран лидер группировки в секторе Газа Яхья Синвар. Он стал преемником Исмаила Хании, ликвидированного в Тегеране в конце июля. По мнению аналитиков, это назначение подтверждает радикальный курс ХАМАС, которого движение придерживается после нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Синвара называют одним из организаторов этой атаки.

10 сентября уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести граждан Израиля Галь Хирш заявил, что израильские власти предложили Синвару и его семье безопасный выезд из сектора Газа в обмен на освобождение заложников.

В сентябре появилась информация о его возможной ликвидации. 8 октября в Израиле подтвердили, что Синвар жив и возобновил контакты с Катаром.

Ранее в Иране пригрозили Израилю уничтожением.

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