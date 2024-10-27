В Оренбургской области зафиксировали вспышку сальмонеллеза

В Новотроицке Оренбургской области 16 человек были госпитализированы с диагнозом сальмонеллез после посещения местного заведения общественного питания. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Оренбургской области.

«По факту отравления 16 жителей города Новотроицка в одном из предприятий общественного питания города организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»)», – сообщили в ведомстве.

Следователи выяснили, что 22 октября в городскую больницу обратились 16 местных жителей, среди которых были несовершеннолетние, с первичным диагнозом сальмонеллез. Все они в этот день обедали в одном из кафе, находящемся в городе.

Отмечается, что состояние здоровья госпитализированных оценивается как удовлетворительное. В то же время для подтверждения диагноза проводятся необходимые анализы. В настоящее время производится выяснение всех обстоятельств происшествия. Проведен опрос руководства и персонала заведения, а также медицинских работников, дополнительно изъята документация по поставкам продуктов питания.

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