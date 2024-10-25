В Петербурге девушка потеряла сознание, приняв таблетки для похудения

Восьмиклассницу из Петербурга госпитализировали после попытки сбросить лишний вес. Об этом сообщает 78.ru.

По словам 14-летней школьницы, она «очень хотела похудеть». Девушка не знала, как это сделать, но в интернете нашла рекомендации и купила «чудо-пилюли», которые якобы могли ей помочь.

Школьница начала принимать таблетки, но вскоре ее госпитализировали в реанимацию. Врачи диагностировали у подростка отравление лекарственными препаратами.

Как сообщает Piter.tv, о том, что девушка принимает препарат, взрослые не знали. Мать обнаружила дочь без сознания и сразу же обратилась к медикам.

По словам врача-эндокринолога Наталии Тананакиной, таблетки для снижения веса могут серьезно повлиять на состояние организма. Препараты помогают снизить аппетит, но могут привести к побочным эффектам, например, к бессоннице и повышению давления.

Она сделала акцент на том, что перед приемом таблеток нужно проконсультироваться с врачом, который предложит лекарство исходя из состояния организма конкретного пациента.

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