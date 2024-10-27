На Украине прошла акция с требованием демобилизации военных

В украинском городе Сумы прошел митинг с требованием демобилизации военных. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

«Родные военнослужащих собрались в центре Сум. Сегодня год с тех пор, как участники требуют демобилизации для тех бойцов, которые служат более двух лет», — говорится в сообщении.

В июле в Киеве прошел митинг с требованием демобилизовать военнослужащих Вооруженных сил Украины. В митинге участвовали несколько десятков человек, большинство из них женщины и дети. У них в руках плакаты с требованием определить четкие сроки службы военных. Толпа выкрикивает фразы о том, что военнослужащие — это не рабы. На площади собрались более тысячи человек, они держат в руках плакаты с призывами организовать обмен пленными, мимо проезжающие автомобили сигналят в поддержку собравшихся.

17 марта сообщалось, что в Киеве прошел аналогичный митинг, тогда на акции собралось примерно такое же количество человек.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в украинском Хмельницком потребовали назвать сроки возвращения мобилизованных домой.