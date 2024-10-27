Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине прошла акция с требованием демобилизации военных

Жители Сум вышли на акцию с требованием демобилизации военнослужащих

close
РИА «Новости»

В украинском городе Сумы прошел митинг с требованием демобилизации военных. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

«Родные военнослужащих собрались в центре Сум. Сегодня год с тех пор, как участники требуют демобилизации для тех бойцов, которые служат более двух лет», — говорится в сообщении.

В июле в Киеве прошел митинг с требованием демобилизовать военнослужащих Вооруженных сил Украины. В митинге участвовали несколько десятков человек, большинство из них женщины и дети. У них в руках плакаты с требованием определить четкие сроки службы военных. Толпа выкрикивает фразы о том, что военнослужащие — это не рабы. На площади собрались более тысячи человек, они держат в руках плакаты с призывами организовать обмен пленными, мимо проезжающие автомобили сигналят в поддержку собравшихся.

17 марта сообщалось, что в Киеве прошел аналогичный митинг, тогда на акции собралось примерно такое же количество человек.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в украинском Хмельницком потребовали назвать сроки возвращения мобилизованных домой.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами