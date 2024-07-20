В Киеве митингующие требуют провести демобилизацию солдат ВСУ

В Киеве проходит митинг с требованием демобилизовать военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает издание «Страна».

В митинге участвуют несколько десятков человек, большинство из них женщины и дети. У них в руках плакаты с требованием определить четкие сроки службы военных. Толпа выкрикивает фразы о том, что военнослужащие — это не рабы.

В марте митинг с требованием организации обмена пленными прошел на Европейской площади в центре Киева, в акции приняли участие более тысячи человек.

На площади собрались более тысячи человек, они держат в руках плакаты с призывами организовать обмен пленными, мимо проезжающие автомобили сигналят в поддержку собравшихся.

17 марта сообщалось, что в Киеве прошел аналогичный митинг, тогда на акции собралось примерно такое же количество человек.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине начали задерживать мужчин, не обновивших данные в военкоматах.