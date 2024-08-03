В украинском Хмельницком потребовали назвать сроки возвращения мобилизованных домой

В городе Хмельницком на Украине женщины потребовали назвать сроки возвращения мобилизованных домой. Об этом сообщает региональное отделение издания «Общественные новости» в своем Telegram-канале.

Митинг прошел в рамках Всеукраинского пикета за право военнослужащих на четкие сроки службы.

Женщины требуют законодательного установления срока, «по истечении которого человек [бы] считался отвоевавшим и по собственному желанию мог освободиться».

До этого в ряде городов Украины прошел митинг в поддержку демобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.