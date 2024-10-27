В Горловке несколько тысяч абонентов остались без света после обстрела ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Горловке в ДНР, обесточив микрорайон 245-й квартал, без электричества остались более 6,2 тысячи абонентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное следственное управление СК РФ по региону.

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) городов республики. <...> Без энергоснабжения 6 283 абонента», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в Центрально-Городском районе Горловки произошло возгорание трансформатора. Кроме того, обесточены оказались фильтровальная станция №2 и насосная станция «Резервная», обесточен поселок 245-й Квартал.

Сегодня беспилотник ВСУ атаковал автобус в поселке Химик в Горловке ДНР, в результате чего пострадали три мирных жителя. Мэр Горловки сообщил, что после украинских атак в поселке шахты им. Н. А. Изотова нашли суббоеприпасы ВСУ типа «колокольчик».

Ранее в Горловке пострадали дети из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов.