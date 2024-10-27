В Горловке пострадали дети при применении ВСУ кассетных боеприпасов

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Горловке в Донецкой народной республике с использованием кассетных боеприпасов, пострадали четверо детей. Об этом пишет РИА Новости.

«Ранены две взрослые женщины и четверо детей-подростков — это именно те, которых отвезли», — рассказала изданию женщина-очевидец.

Кроме того, в результате обстрела сильные повреждения получили пять транспортных средств, перебита газовая труба, продолжила она.

Сейчас на улице остаются кассетные суббоеприпасы, которые не детонировали. Прохожих предупреждают о возможной опасности, добавила владелица поврежденной квартиры.

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