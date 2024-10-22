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Разведка Швейцарии раскрыла сложности США на Украине

В Швейцарии заявили, что США стало сложно оказывать поддержку Украине

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Global Look Press

Западным странам стало сложнее оказывать военную помощь Украине. Об этом сообщается в докладе Разведывательной службы Швейцарской Конфедерации (SRC), который опубликован на официальном сайте ведомства.

По прогнозу SRC, военный потенциал России возрастет в ближайшие месяцы, при этом США и Евросоюз уже ощутили сложности, связанные с продолжением поддержки украинских властей.

«Таким образом, сейчас время играет в пользу России», — отмечается в докладе.

В службе разведки не исключили, что после президентских выборов в США надо ждать радикальных изменений — сокращения помощи Украине и ослабление НАТО.

Во вторник, 22 октября, стало известно, что Украина рассчитывает получить до конца 2024 года военную помощь от США на сумму $8 млрд. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщает издание «Главком».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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