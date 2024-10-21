Экс-морпех назвал два сценария для США в украинском конфликте

США должны задействовать все свои возможности в украинском конфликте или прекратить поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бросить ресурсы на Ближний Восток, считает бывший американский морпех Брайан Берлетик. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Kalibrated.

По его словам, американская сторона говорит о прекращении поддержки Украины, поскольку у Вашингтона нет иного выхода из-за острой нехватки ресурсов.

20 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты выделят Украине дополнительные $400 млн на закупку вооружений и боеприпасов.

Американская газета The Wall Street Journal писала, что «Остин прибыл в Киев в понедельник с посланием о твердой приверженности США военным усилиям Украины». При этом отмечалось, что он не будет давать Киеву разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации.

При этом ирландский журналист Чей Боуз предположил, что поездка Остина связана с желанием Штатов подтолкнуть Украину к переговорам с РФ.

Ранее в минобороны Украины заявили о консультациях с США в ходе переговоров с РФ.