Украинцу пообещали бронь от мобилизации за 1000 л топлива

В Западном районе Тернополя украинцу пообещали бронь от мобилизации за талоны на 1000 литров топлива. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на региональные СМИ.

Главу территориального центра комплектования в этом районе задержали по делу о взятке, о чем сообщается на странице областного ТЦК в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Отмечается, что при обыске у него дома были обнаружены вещественные доказательства преступления.

До этого на Украине пьяные сотрудники ТЦК напали на инвалида, который пришел в магазин за водой.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее минздрав Украины пересмотрел 74 решения об инвалидности мужчин.