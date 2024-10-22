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На Украине отменили статус инвалидности у тысяч уклонистов

Глава СБУ Малюк: на Украине статус инвалидности отменили у 4 тысяч уклонистов

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Oleg Petrasiuk/AP

Служба безопасности Украины (СБУ) в рамках кампании по ужесточению мобилизации признала фиктивными свыше 4 тыс. заключений об инвалидности. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк, говорится в Telegram-канале ведомства.

«Отменено 4 106 заключений об инвалидности, которую назначали на основании фиктивных документов», — отметил Малюк.

В спецслужбе уточнили, что по результатам проверок прекращена деятельность восьми организованных группировок, которые занимались продажей поддельных медицинских справок.

20 октября депутат от правящей партии «Слуга народа» Александр Федиенко заявил, что участники Telegram-чатов или ботов, в которых появляются данные о местах работы сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), могут столкнуться с уголовной ответственностью на Украине. По его словам, дела будут заводиться под предлогом препятствования деятельности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в здании военкомата в Полтаве обнаружили тело мобилизованного украинца.

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