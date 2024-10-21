Египет предложил Израилю идею «небольшой» сделки по сектору Газа

Египет представил Израилю идею «небольшой» сделки по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.

По его информации, новый директор Службы общей разведки Египта Хассан Махмуд Рашад рассказал главе израильской службы Шин-Бет Ронену Бару свою идею договора, который мог бы дать толчок переговорам по более широкому соглашению, на встрече в Каире 20 октября.

Израильские официальные лица заявили, что директор Шин Бет уже представил эту идею кабинету безопасности Израиля.

По словам израильских чиновников, Каир предлагает начать с освобождения небольшого числа заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС, в обмен на несколько дней прекращения огня в секторе Газа. В дальнейшем план предполагает возобновление переговоров «по более всеобъемлющему соглашению».

По данным портала, министр обороны Израиля Йоав Галлант поддержал такую сделку, однако против выступили министры-ультранационалисты Итамар Бен Гвир и Бецалель Смотрич.

21 октября в Израиле сообщали, что в правительстве обсуждались «новые идеи» по освобождению заложников. Какие конкретно, не уточнялось.

Ранее Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в попытке своей ликвидации.