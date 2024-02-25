11-летний сын спас мать от агрессивного отца, позвонив в полицию в разгар их ссоры

Во Франции полиция вмешалась в бытовую ссору и спасла избитую женщину благодаря звонку ее сына. Об этом сообщает actu17.

Накануне вечером в полицию Бонди, департамент Сена-Сен-Дени, позвонил 11-летний мальчик. Он поднял тревогу и рассказал, что его отец, страдающий алкоголизмом, избивает мать, таскает ее за волосы и угрожает ей ножом.

Вскоре полицейские прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого.

«Жертва не получила видимых повреждений, но пожелала немедленно подать жалобу. Отец семейства был взят под стражу», — рассказал представитель национальной полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее 12-летний мальчик выхватил нож у сожителя матери, который нанес ей семь ножевых ранений.