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11-летний сын спас мать от агрессивного отца, позвонив в полицию в разгар их ссоры

Во Франции 11-летний мальчик спас мать от отца, который пригрозил ей ножом

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Shutterstock

Во Франции полиция вмешалась в бытовую ссору и спасла избитую женщину благодаря звонку ее сына. Об этом сообщает actu17.

Накануне вечером в полицию Бонди, департамент Сена-Сен-Дени, позвонил 11-летний мальчик. Он поднял тревогу и рассказал, что его отец, страдающий алкоголизмом, избивает мать, таскает ее за волосы и угрожает ей ножом.

Вскоре полицейские прибыли на место происшествия и задержали подозреваемого.

«Жертва не получила видимых повреждений, но пожелала немедленно подать жалобу. Отец семейства был взят под стражу», — рассказал представитель национальной полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее 12-летний мальчик выхватил нож у сожителя матери, который нанес ей семь ножевых ранений.

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